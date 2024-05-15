В Подмосковье готовятся к севу яровых и подкармливают озимые культуры

В Московской области продолжается подготовка почвы к севу яровых и подкормка озимых сельскохозяйственных культур и многолетних трав. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории Московской области продолжается подкормка озимых культур, а также уже подготовлено более 106 тыс. га почвы под яровой сев, что составляет 39% от запланированных 274,3 тыс. га на период весенних полевых работ в 2024 году.

Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов, каждый из которых выполняет свои функции. Важно подходить к этому вопросу с большой ответственностью, так как избыток полезных веществ может привести к отравлению почвы и потере ее плодородия.

В Московской области уже подкормлено более 76,7 га озимых сельскохозяйственных культур, а именно:

озимых зерновых 69,5 тыс. га;

озимого рапса 7,2 тыс. га;

многолетних трав 31,4 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.