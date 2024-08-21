В Подмосковье готовят площади под посадку саженцев для лесовосстановления

В подмосковных лесопитомниках осваивают новые площади, на которых будет выращиваться посадочный материал — елочки и сосны. Так, в Дмитровском питомнике будет освоено 2 га новых площадей, в Орешковском — 1 га, Сергиево-Посадском — 5 га и Ульянинском — 2 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» оценивают, что с одного гектара получается 1 800 000 сеянцев ели или 1 700 000 — сосны. Все они будут использоваться для лесовосстановления на территории Московской области», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Помимо освоения новых участков в лесопитомниках продолжаются сезонные работы — прополка, обработка гербицидами, полив, окрашивание территории питомника и подготовка паров для будущих посевов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.