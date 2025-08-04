В Подмосковье госуслугами по земле и имуществу воспользовались 185 тыс граждан

В Московской области за семь месяцев текущего года госуслуги по земле и имуществу в электронном виде оказали более 185 тыс. гражданам. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Количество заявлений по предоставлению услуг по земле и имуществу, поступающих в наше министерство, на протяжении нескольких лет остается стабильно высоким. Прежде всего это благодаря цифровой трансформации, которая успешно продолжается, и систематической работе над сокращением сроков оказания услуг. С начала года обработано 185 607 заявления в онлайн формате, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 28,8 тыс. больше. Чаще всего граждан интересует услуга по перераспределению земель или земельных участков», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее популярными у жителей Подмосковья являются следующие услуги:

Перераспределение земель и (или) земельных участков, услуга за семь месяцев предоставлена 41 974 гражданам;

Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, услугой воспользовались 38 858 человек;

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов. Получили услугу 20 503 жителя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.