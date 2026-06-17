В Подмосковье голосовой помощник принял 16 тыс звонков

Голосовой помощник «Вывоз стройотходов» в Московской области обработал около 16 тыс обращений и оформил более 1 тыс заявок на вывоз строительного мусора. Сервис работает по телефону 122, доб. 7, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой консультант помогает жителям региона быстро оформить вывоз строительных отходов без лишних обращений в ведомства. Система автоматически принимает звонок, регистрирует заявку и подсказывает альтернативные способы подачи обращения.

За время работы сервис обработал порядка 16 тыс звонков, при этом ни одно обращение не осталось без ответа. Более 1 тыс заявок уже успешно заведены, а отходы направлены на утилизацию. Доля автоматизированных звонков составляет 94%.

Подробнее об этой и других ИИ-практиках региона можно узнать на портале «Цифровой регион», где также доступна подача заявок на пилотирование решений. Развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.