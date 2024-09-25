В Подмосковье ежегодно выращивается более 3 тыс тонн карпа

Ежегодно в Подмосковье вылавливается свыше 3 тыс. тонн карпа, что является 74% от всей произведенной рыбы в регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Карп — рыба из семейства карповых, быстрорастущая и любящая тепло. Если карпу комфортно в водоеме, то к 2 годам жизни он достигает веса около полкилограмма, со временем 3-7 кг, а некоторые особи вырастают и до 9-13 кг.

В регионе карпа разводят на 11 предприятиях, в том числе: АО «Бисеровский рыбокомбинат» (г.о. Богородский), ООО СХП Коломенский рыбхоз «Осенка» (г.о. Коломна), ЗАО «Рыбхоз Клинский» (г.о. Клин), ООО «Сентябрь-МК» (г.о. Волоколамский), АО «Егорьевский рыбокомбинат „ЦНА“ (г.о. Егорьевск) и ООО НЦ „Селекцентр“ (г.о. Дмитровский).

Подмосковье входит в две рыбоводные зоны: север Подмосковья относится к I зоне с рыбопродуктивностью 70 кг/га рыбы разных видов в год, южная часть входит во II зону с рыбопродуктивностью 120 кг/га рыбы в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.