В Подмосковье эвакуировали более 3,5 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 3 558 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Наибольшее число неправильно припаркованного транспортных средств эвакуировали в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствовать проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, а также у мусорных контейнеров.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону «112» и в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.