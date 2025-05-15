В Подмосковье есть возможность провести церемонию бракосочетания на своей локации

Впереди летний свадебный сезон и все больше пар выбирают для регистрации брака выездные площадки, вместо традиционного зала в ЗАГСе. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем регионе поженились уже более 12 тыс. пар, а около 15 тыс. будущих молодоженов уже подали заявление и готовятся к предстоящему бракосочетанию. Отмечу, что в свадебный сезон большой популярностью у наших пар пользуются выездные церемонии», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

На портале «Свадьба в Подмосковье» собраны основные места для проведения свадеб, их более 70. Здесь можно найти парки, музеи, культурные дворцы, галереи, парк-отели и коммерческие площадки. Будущие молодожены также могут воспользоваться удобной функцией выбора своей локации, которая может включать арт-пространства, беседки у озера, шатры в поле или другие места, соответствующие их пожеланиям и основным требованиям. Выбранное место должно быть общедоступным, безопасным, соответствовать характеру события и создавать атмосферу торжества и значимости момента.

Проектом «Своя локация» воспользовались уже 39 молодых семей, еще 40 пар уже запланировали на этот год бракосочетание на своей площадке. Данная возможность включает в себя выезд сотрудника ЗАГС для проведения официальной церемонии заключения брака на выбранной локации.

Одна из молодых семей поделилась своим выбором локации. Роман и Маргарита познакомились в клубе «Говори». Их отношения зародились на почве общих интересов: совместные занятия, работа над проектами, долгие вечера за картами. К моменту свадьбы пара уже знала, что хочет расписаться без пышной церемонии. Но судьба распорядилась иначе, и они решили организовать выездную регистрацию заключения брака.

«Мы узнали о проекте «Своя локация» и решили воспользоваться этой возможностью. Открыли карту на телефоне, чтобы посмотреть, что доступно поблизости, и случайно наткнулись на одну из локаций — стеклянную оранжерею в Дмитровском округе. Это место сразу же нам симпатизировало и мы не раздумывая остановились на нем», — рассказали молодожены.

Выбрать локацию для заключения регистрации брака можно на wedding.mosreg.ru. Там же на портале можно воспользоваться услугой «Своя локация». Для этого необходимо только заказать обратный звонок, заполнив специальную форму. Специалист перезвонит в течение 15 минут для обсуждения деталей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.