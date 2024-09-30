В Подмосковье «Единая Россия» организовала флешмоб в честь присоединения Донбасса к РФ

Активисты подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» организовали массовый флешмоб, приуроченный ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 30 сентября 2022 года, президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали международные договоры о вхождении субъектов в состав страны, сообщает пресс-служба партии.

В память об этом историческом событии на одной из улиц Жуковского молодогвардейцы провели патриотическую акцию. С помощью табличек над головой ребята сформировали четыре флага, символизирующих новые территории, которые затем образовали единый большой флаг Российской Федерации.

«То, что сейчас происходит в мире, — свидетельство того, что люди забыли свою историю, потеряли связь со своими корнями. Нашей акцией мы хотим привлечь внимание жителей, особенно молодежи, к значимому историческому событию. Об этом важно говорить и важно помнить», — отметил участник СВО, депутат совета депутатов в Жуковском от «Единой России» Денис Козлов.

После флешмоба открыла свои двери мастерская по изготовлению тактических изделий. Активисты воздавали маскировочные сети, тактические браслеты и окопные свечи.

«30 сентября мы отмечаем вторую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Два года назад жители этих регионов приняли решение быть в составе нашей страны. Молодогвардейцы регулярно приезжают туда, помогают местным жителям и бойцам, со многими семьями мы в постоянном контакте. Все созданные сегодня в рамках мастерских изделия сразу же отправятся в зону боевых действий. Показательно, что акция привлекла большое количество молодых людей, это значит, что историческая память жива. Только вместе мы сможем выстоять», — сказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.