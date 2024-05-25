В Подмосковье «Единая Россия» дала старт акции «Чистый лес»

Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию экологии Московской областной Думы, координатор регионального партийного проекта «Чистый лес» Владимир Шапкин рассказал о целях и задачах проекта, а также, подчеркнул, что всего в ближайшее время в рамках акции планируется привести в порядок более 100 гектаров лесных участков в регионе.

«Партийный проект «Чистый лес» новый, он был запущен в марте прошлого года. Мы организуем субботники на землях лесного фонда, чтобы поддерживать порядок на популярных лесных участках. Такой запрос был направлен от местных жителей, и мы выходим на уборку мусора, сухостоя и собираем упавшие деревья, чтобы передать их могли использовать в качестве топлива. По итогам проведения акции в 2023 году, в Подмосковье было расчищено 22 лесных участка, общей площадью более 73 га, вывезено 70 куб. м валежника, а участниками акции стали порядка 1250 человек», — сказал Владимир Шапкин.

К расчистке Горенского лесопарка присоединились более 100 человек, включая местных жителей, активистов «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья», а также, администрацию округа и сотрудников Мособллеса, которые предоставили необходимый инвентарь и организовали культурно-развлекательную программу для участников.

Владимир Шапкин отметил, что в ходе эко-субботника удалось собрать и вывезти 20 куб. м мусора и 110 куб. м порубочных остатков и валежника, а также, выразил благодарность всем, кто смог принять участие в уборке территории Горенского лесничества.

«Благодарю всех, кто проявил неравнодушное отношение к природе, за участие в акции «Чистый лес»! Ваша поддержка и неравнодушие к природе делают наш город лучше. Давайте продолжим работать вместе для сохранения чистоты и красоты нашего Подмосковья», — добавил Владимир Шапкин.

Целью регионального партийного проекта «Чистый лес» является не только создание благоприятной экологической обстановки в лесах Подмосковья, но и вовлечение широкой общественности в процесс сохранения природных ресурсов региона.