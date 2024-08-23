В Подмосковье планируют создать колледж креативных индустрий

В Подмосковье проходит Московский областной форум «100% Креатив», организованный Мособлдумой совместно с министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В ходе форума прошли 8 секций с приглашением свыше 60 спикеров, которые озвучили свои идеи и предложения о том, что можно сделать в области для развития креативных индустрий.

На секции «Образование в креативных индустриях: новые смыслы и продукты» обсуждали вопрос подготовки специалистов, способных отвечать на вызовы современности. Проректор Института развития профессионального образования министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов предложил создать в Московской области колледж креативных индустрий.

«Мы вывели ряд направлений — медиа-дизайн, туда входит коммуникационный дизайн, он же производный от графического, входит графический 3D-дизайн и анимация, моушн-дизайн, производство мультимедийного контента, разработка игр и интерактивная реклама, цифровой маркетинг, это те направления, в которых работодатели наблюдают наибольший дефицит кадров. Сопоставили это с теми специальностями, которые есть в системе СПО и начали их обновлять. Например, музыкальное звукооператорское мастерство звучит достаточно консервативно и в эту специальность нужно было добавить современные модули по саунд-дизайну, современной звукорежиссуре. Мы сопоставили эти специальности и начали их обновлять, но у нас была ещё дополнительная задача — сделать колледж креативных индустрий», — отметил Клиндухов.

Он считает, что такие колледжи были открыты в ряде городов России. Иоанн Клиндухов подчеркнул, что колледж креативных индустрий в Подмосковье может стать драйвером для развития креативной экономики региона.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.