В Подмосковье доступно свыше 75 тыс свободных вакансий

Жители Московской области, находящиеся в поиске работы, могут воспользоваться современным инструментом для подбора работы — порталом «Работа в России», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Сегодня в нашем регионе доступно свыше 75 тыс. вакансий и перспективных предложений от работодателей. Среди редких и необычных есть такие вакансии как конфетчик, виварщик, хроматографист, рамповщик и концертмейстер. Помощь с подбором профессии для себя можно получить в кадровом центре Подмосковья», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в 2024 году центр занятости оказал жителям региона более 95 тыс. услуг. Среди них более 25 тыс. человек прошли профориентационное тестирование для определения будущей профессии или сферы деятельности, 4,5 тыс. — прошли переподготовку или получили дополнительное образование по востребованным на рынке труда профессиям. Также около 4 тысяч жителей обучились навыкам активного поиска работы и получили психологическую поддержку.

Ознакомиться со списком вакансий и найти работу можно на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.