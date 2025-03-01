В Подмосковье доступна выплата на ортопедические изделия и слуховые аппараты

В Московской области введена дополнительная мера социальной поддержки — выплата для приобретения протезно-ортопедических изделий или слуховых аппаратов, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Мы максимально упростили получение выплаты. Подавая заявление на портале, данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется. Ежегодно эта мера поддержки охватывает 3 тысячи жителей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее жителям предоставляли изделия, а теперь они могут сами выбрать необходимый аппарат и купить его самостоятельно. Эту мера поддержки получают жители, не имеющие группы инвалидности и нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах по медицинским показаниям.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что на предоставление выплаты в бюджете Московской области выделено 104 миллиона рублей.

Подать заявление на выплату можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/services/6744.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.