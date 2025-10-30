В Подмосковье доступен онлайн‑сервис бронирования пространств в парках

На портале «Парки Подмосковья» заработал онлайн‑сервис бронирования пространств. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители региона могут выбрать для бронирования: спортивные площадки, сцены, павильоны, места в коворкингах и др.

Чтобы забронировать пространство, необходимо зайти на портал и авторизоваться. Далее нужно перейти в раздел «Пространства» и выбрать подходящую площадку, дату и время, а также указать свои данные и дополнительную информацию. После того как отправили заявку, следить за статусом бронирования можно в личном кабинете. Если понадобятся уточнения, то с заявителем свяжутся по указанным в заявке контактам.

Для бронирования пространства под ваше мероприятие воспользуйтесь порталом «Парки Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.