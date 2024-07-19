В Подмосковье доступен электронный путеводитель для родителей

Узнать полезную информацию для молодых семей от планирования беременности и родов до получения первых документов новорожденного и зачисления ребенка в детский сад можно в мобильном приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В приложении «Добродел» в верхнем меню баннеров нужно выбрать «Проект для молодой семьи». Там собраны такие проекты, как «Я беременна», в котором можно узнать о медицинских учреждениях Подмосковья для ведения беременности и родов, а также об обследованиях и льготах для женщин в положении. В разделе «Малыш родился» есть информация о первых документах новорождённого, постановке в очередь в детский сад, пособиях и льготах для семей с детьми.

Кроме этого, в приложении собраны: «Мы — родители в Подмосковье», «Карта роддомов», «Мама на работе», «Советы по воспитанию». А также онлайн-услуги, которые могут получить семьи с новорожденными и беременные женщины.

Подготовиться к новому этапу жизни поможет приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.