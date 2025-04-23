В Подмосковье досрочно выплатят детские пособия перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников отделение Социального фонда по Москве и Московской области до конца апреля перечислит семьям детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Не позднее 30 апреля семьи с детьми получат следующие выплаты за май: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Зачисление средств в этот день коснется тех семей, которые выбрали безналичный способ получения через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России».

Для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через кредитную организацию 3-го числа каждого месяца, ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет — 5-го числа, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 8-го числа. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, отделение Социального фонда заранее перечисляет средства. Доставка пособий через «Почту России» осуществляется с 3-го по 25-е число, в зависимости от графика конкретного отделения.

Для тех, кто получает пенсии через банки с датой доставки 3–4 мая, денежные средства будут также зачислят на счета и банковские карты заблаговременно — не позднее 30 апреля 2025 года. Остальные пенсионеры получат выплаты в обычном режиме в установленные им даты доставки.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за май в привычные даты. Доставка будет производиться с 3 мая с учетом графика работы почтовых отделений. Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты от отделения Социального фонда, они также будут перечислены досрочно.

Пособия и пенсии поступят автоматически, получателям не нужно никуда обращаться для этого. В следующий раз выплаты родителям и пенсионерам придут в июне в обычные сроки. Исключение составляют семьи, которым пособие назначено впервые или продлена выплата — они получают ее в течение пяти рабочих дней после назначения.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк, которому требуется на это время. Уточнить информацию о выплатах пособий и пенсий перед майскими праздниками и в праздничные дни можно в банках и отделениях «Почты России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.