В Подмосковье договоры на тепло и воду стали доступны онлайн

Жители и предприниматели Московской области теперь могут заключать договоры на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области появилась возможность заключать договоры на поставку коммунальных ресурсов онлайн. Теперь оформить договор на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение можно на региональном портале госуслуг.

Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, новая электронная услуга делает процесс заключения договоров проще и быстрее, избавляя от необходимости посещать офисы и стоять в очередях.

В рамках пилотного проекта услуга доступна для жителей и предпринимателей Можайского и Рузского муниципальных округов, которые подключили объекты недвижимости к инженерным сетям. Воспользоваться сервисом могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — собственники или наниматели недвижимости.

Проект договора поступает в личный кабинет заявителя. Документ можно подписать электронной подписью через приложение «Госключ» после согласия при заполнении онлайн-заявления. Услуга размещена в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги» на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.