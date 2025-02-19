В Подмосковье до 14 марта идет голосование за проекты в ходе премии «Маршрут построен»

Уже в четвертый раз издательский дом «Комсомольская правда» проводит премию «Маршрут построен». В первом этапе было отобрано свыше 900 проектов из 78 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В номинации «Агротуризм» представлены и подмосковные участники, включая экскурсионный проект «ЭкоНива» в городском округе Ступино, ферму самосбора клубники в Клину и зоостудию «Ковчег» в Кашире.

Второй этап «Народного голосования» продлится до 14 марта, далее лучшие проекты определит профессиональное жюри. Награждение победителей состоится в апреле.

Подробнее о проектах–участниках в номинации «Агротуризм» можно узнать перейдя по ссылке.

Премия проходит при информационной поддержке Минсельхоза России, его представители входят в состав экспертного жюри.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.