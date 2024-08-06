В Подмосковье для многодетных семей упростили оформление выплат

На региональном портале упрощена подача заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь в электронной форме сведения о детях будет заполнять умный сервис. Сначала он проверит в информационной системе данные о всех детях заявителя, после чего покажет только тех, на кого положена выплата и еще не назначена. Пользователю останется только выбрать нужного ребенка из списка и отправить заявку на рассмотрение.

«Благодаря интеграции регионального портала с другими информационными системами Московской области процесс получения госуслуг становится значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств — данные загружаются автоматически. Это, в свою очередь, позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

Детям из многодетных семей, которые имеют регистрацию в Московской области и обучаются в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная денежная выплата. На каждого ребенка родители могут получить по 7 тыс. рублей один раз в календарном году.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми».

Решение о назначении выплаты или об отказе в ее предоставлении поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.