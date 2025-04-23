В Подмосковье демонтируют порядка 2,5 тыс нестационарных торговых объектов

В городских и муниципальных округах региона продолжается плановая работа по приведению в соответствие внешних фасадов предприятий торговли и услуг, а также демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных с нарушением требований действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Зачастую деятельность в таких объектах связана с несоблюдением правил благоустройства и архитектурного облика, санитарных норм, работой сотрудников без официального трудоустройства, нарушением миграционного законодательства, недоплатой налогов в бюджет. Активно проводим работу — в I квартале в регионе демонтировали 384 нестационарных торговых объекта. Всего в этом году демонтажу подлежат около 2,5 тыс. незаконных киосков и павильонов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что на территории области работают более 56 тысяч стационарных магазинов, 8,2 тыс. заведений общественного питания и около 21 тысячи предприятий бытового обслуживания. Их количество на численность населения в 2 раза превышает минимальный установленный норматив, а наличие или отсутствие НТО не влияет на обеспеченность и доступность товаров и услуг.

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется посредством заключения договоров между предпринимателями и администрациями муниципальных образований по итогам аукционов. Условиями предусмотрен демонтаж конструкции после истечения срока действия договора.

Среди муниципалитетов большего всего НТО за 3 месяца 2025 года демонтировано в Люберцах — 26, в Красногорске — 21, в Коломне, Орехово-Зуево и Сергиевом Посаде — по 20. Работа продолжается по всему региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.