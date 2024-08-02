В Подмосковье действуют несколько мер поддержки для ИТ-компаний

Чтобы ИТ-отрасль активно развивалась, в Московской области действует сразу несколько выгодных предложений для высокотехнологичных компаний и специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Московская область предоставляет гранты за привлечение в регион новых высококвалифицированных кадров. Финансовую поддержку могут получить организации, которые приняли на работу не менее 5 сотрудников, ранее не работающих в регионе. В зависимости от квалификации новых работников ИТ-компании могут получить грант от 100 до 240 тыс. рублей в год на каждого. Для этого грантополучатель должен быть аккредитован в Минцифре России и зарегистрирован в Подмосковье (включая подразделения или филиалы). Выручка от разработки программного обеспечения или производства компьютерной техники должна составлять не менее 70%.

Подать заявку на получение гранта можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья.

Как уточнили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья, уже 22 ИТ-организации воспользовались этой мерой поддержки.

Также подмосковные ИТ-специалисты могут взять льготную ипотеку на сумму до 9 млн рублей на покупку недвижимости в области. Программа будет действовать до 2030 года, а предельная ставка составит до 6% годовых.

Чтобы получить льготную ипотеку, специалист должен работать в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в Московской области, и иметь заработную плату до вычета НДФЛ от 150 тыс. рублей. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.