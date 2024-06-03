В Подмосковье действует запрет на парковку у контейнерных площадок

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» в более 500 дворах Московской области. Главная цель — пресечь парковку автомобилей возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба ведомства.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора. Наши инспекторы ежедневно осуществляют обход придомовых территорий и выявляют нарушителей правил парковки. Так, в мае было обнаружено 432 транспортных средства, мешающих работе спецтехники», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В июне вышеупомянутые дорожные знаки появятся еще по 91 адресу в Ленинском округе, Луховицах, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.

При выборе парковочного места не стоит игнорировать требования дорожных знаков. В ином случае, автомобиль имеют право эвакуировать. В случае, если машину эвакуировали, необходимо позвонить по номеру 112, сообщив оператору марку, модель, цвет и государственный номер транспортного средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.