В Подмосковье действует новый порядок выдачи субсидий на покупку сельхозтехники

В государственную программу «Сельское хозяйство Подмосковья» были внесены изменения, согласно которым выстроен новый порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на приобретение сельскохозяйственной техники по договорам финансовой аренды (лизинга). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ранее сельхозтоваропроизводитель, приобретавший технику в лизинг, платил первоначальный взнос за нее из своих средств, после чего обращался в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области за компенсацией понесенных затрат. Согласно новым правилам, министерство субсидирует аграриев, выделяя средства непосредственно на оплату первого взноса по лизингу. Таким образом, аграрию не потребуется привлекать собственные финансовые ресурсы из оборотных средств, а потом несколько месяцев ждать их возмещения.

Предусмотренные на эти цели средства бюджета Московской области позволят аграриям приобрести технику на сумму порядка 50 млн рублей за оставшийся период 2024 года, а в последующие годы до 100 млн ежегодно.

Все подробности новой программы отражены в постановлении правительства Московской области № 943-ПП от 02.09.2024, с которым можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.