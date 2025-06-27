Фото - © День флага России в Красногорске/Медиасток.рф

сегодня в 17:20

В Подмосковье действует 896 организаций по патриотическому воспитанию

В Подмосковье действуют 102 детско-юношеских общественных организации, 37 политических и 896 организаций по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье живут свыше 2,1 млн молодых людей — это четверть нашего региона. И я с гордостью могу сказать: наша молодежь — невероятно активная, талантливая, открытая ко всему новому. Вы не боитесь пробовать, дерзать, ставить высокие цели и добиваться их. И наша задача — создать все условия, чтобы стремления находили поддержку, а мечты — воплощение в жизнь. Мы делаем все, чтобы молодые люди хотели жить, учиться, работать и развиваться здесь, на подмосковной земле», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также в Подмосковье действуют 67 молодежных центров.

День молодежи

28 июня впервые по всей стране состоится фестиваль «День молодежи — 2025».

На фестивале молодежные движения и организации, а также ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для детей и молодых людей.

Посмотреть программу мероприятий можно на сайте.

Чтобы зарегистрироваться, нужно нажать на кнопку «Получить бесплатный билет», выбрать регион, город и заполнить анкету.

Молодежные организации и движения Московской области

«Движение Первых»

Это общероссийское общественно-государственное движение, созданное для воспитания и организации досуга детей и молодежи.

Стать участником «Движения Первых» можно в двух ролях — как обучающийся или как наставник.

Обучающимися могут стать школьники и студенты в возрасте от 6 до 25 лет.

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане РФ: педагоги, родители, студенты, представители некоммерческих организаций и специалисты в различных сферах. Наставники организуют досуг обучающихся и занимаются воспитательной работой.

Как вступить: заполнить анкету по ссылке.

«Молодая гвардия Единой России»

Всероссийская общественная организация политической партии «Единая Россия»

Подробная информация.

Как вступить: заполнить форму по ссылке, по результатам с потенциальным членом МГЕР свяжутся из регионального отделения.

«Юнармия»

Всероссийское движение «Юнармия» — детско-юношеская организация, целью которой является патриотическое воспитание

Как вступить:

Скачать мобильное приложение «Юнармеец» или перейти по ссылке.

«Волонтеры Подмосковья»

Объединяет неравнодушных людей для бескорыстной помощи в решении социально значимых задач.

Как вступить: на сайте через регистрационную форму, нажав кнопку «Стать волонтером».

«Российские студенческие отряды»

Обеспечивает временной трудовой занятостью молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Как вступить: зайти на официальный сайт организации, выбрать подраздел «Хочу в студенческий отряд», заполнить анкету. Аналогичную процедуру можно пройти в учебной части своего колледжа или вуза.

«Российский союз молодежи»

Организация самой молодежи и для молодежи, создана для достижения совместными усилиями значимых для молодых людей и для всего общества целей

Как вступить: найди в своем субъекте России региональную или местную организацию РСМ тут. Подать заявление о вступлении.

«Волонтеры Победы»

Движение по сохранению истории и помощи ветеранам

Как вступить: на сайте, нажав на кнопку «Присоединиться».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.