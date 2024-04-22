В Подмосковье дан старт традиционным встречам с дачниками

В Подмосковье дан старт весенним встречам представителей областного министерства имущественных отношений с дачниками и садоводами. Первые такие встречи прошли уже в 12 городских округах Московской области: Люберцы, Солнечногорск, Домодедово, Зарайск, Балашиха, Клин, Электросталь, Щелково, Лосино-Петровский, а также Орехово-Зуевском, Одинцовском и Богородском округах, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Во встречах принимают участие также представители Московского областного БТИ, Росреестра, ФНС, администраций городских округов, а также ресурсоснабжающих организаций — «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».

Первостепенные вопросы, которые обсуждаются, — регистрация прав по «дачной амнистии», включение территории СНТ в границы населенных пунктов, комплексные кадастровые работы, которые позволяют установить границы одновременно всех земельных участков в пределах СНТ, а также устранить пересечения и наложения границ, внести сведения в ЕГРН.

«Для нас важно, чтобы такие мероприятия приносили прежде всего практическую пользу. Задача — помочь разобраться в законодательных инициативах в сфере имущественных отношений, разъяснить для чего нужно зарегистрировать недвижимость и какие в дальнейшей в прямом смысле выгоды от этого получат садоводы и дачники. В этом году нам предстоит установить правообладателей порядка 300 тыс. земельных участков и почти 200 тыс. садовых домов и хозпостроек. Если собственник самостоятельно не подаст заявление с пакетом правоустанавливающих документов в МФЦ и не получит выписку из реестра недвижимости, то администрация сделает это вместо собственника», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам главы ведомства, в прошлом году по «дачной амнистии» в Подмосковье зарегистрированы более 85 тыс. объектов капитального строительства, в этом году в планах вовлечь в налоговый оборот порядка 70 тыс. таких объектов.

Преимущества, которые собственник получает после регистрации недвижимости: к загородному дому может быть применен сниженный тариф на электроэнергию, снижение составит 30%; можно прописаться, а при проживании в летний период на зарегистрированной даче можно пересчитать оплату за ЖКУ по месту прописки; работающие граждане могут получить имущественный налоговый вычет до 260 тысяч рублей; гарантированная защита в виде 100% денежной компенсации государством по рыночной стоимости имущества при его утрате, реквизиции (временном занятии), изъятии (при строительстве социальных объектов); 100% возмещение ущерба при страховании недвижимости; льгота по транспортному налогу для новых объектов на 2 года (1 год 100%, 2 год 50%); соцгазификация, подведение газа возможно только к зарегистрированному дому; граждане предпенсионного возраста (60 лет мужчины и 50 лет женщины) освобождены от налога на дома и на 6 соток земли; для многодетных семей и других категорий налогоплательщиков также предусмотрены льготы.

«Наша работа по вовлечению в налоговый оборот и регистрации объектов недвижимости, в том числе большая информационная компания, дала свой ощутимый результат. Благодаря слаженной работе с Росреестром мы практически исключили необоснованные приостановки и отказы в регистрации. Зарегистрировать недвижимость можно буквально за три дня. В помощь дачникам и садоводам мы запустили мобильные офисы БТИ, которые на постоянной основе посещают садоводческие товарищества и на местах оказывают помощь в регистрации, принимая заказы. И такая практика успешно себя зарекомендовала», — подчеркнул замминистра имущественных отношений Юрий Лавряков.

Замминистра также отметил, что в июле прошлого года в закон были внесены поправки, которые обязывают органы местного самоуправления оформлять недвижимость в муниципальную собственность через бесхозяйное или выморочное имущество в том случае, если не найдены собственники ранее учтенной недвижимости.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.