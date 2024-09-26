В Подмосковье дан старт слету школьных лесничеств

XI областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам проходит с 25 по 27 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В торжественном открытии принимали участие представители Московской областной Думы, администрации г. о. Пушкинский, ПАО Сбербанк, сотрудники регионального Комлесхоза и ГКУ МО «Мособллес».

«Мероприятие организовано региональным Комитетом лесного хозяйства в целях развития движения школьных лесничеств, выявления и поощрения детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства, лесоводства, лесной экологии и биологии. За звание лучших будут бороться 94 участника из 19 команд школьных лесничеств, представляющих все лесничества Московской области», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Организаторы постарались сформировать программу так, чтобы дни слета были для ребят богаты яркими событиями и радостными эмоциями, подарили хорошее настроение.

Воспитанники школьных лесничеств традиционно представят на суд жюри свои «Визитные карточки», покажут уровень теоретических знаний по основным лесным дисциплинам в конкурсе «Юный лесовод» и «Детской лесной конференции», а также примут участие в командном туре — конкурсе «Лесное многоборье».

«Комитет лесного хозяйства Московской области начал возрождение школьных лесничеств в 2013 году. В настоящий момент на территории Московской области действует более 170 школьных лесничества, которые объединяют свыше 3 тысяч школьников. Ребята под руководством лесных специалистов занимаются на лесных участках, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и воспроизводство леса», — сказал генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов, обращаясь к участникам юниорского лесного конкурса «Подрост».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.