В Подмосковье дали старт Году защитника Отечества

14 января на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард» состоялось торжественное открытие Года защитника Отечества в рамках первого в 2025 году сбора по начальной военной подготовке, на который съехались 900 учащихся 10-х классов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила важность патриотического воспитания молодежи.

«В Подмосковье всегда уделяли большое внимание воспеванию подвига народа — победителя, освободившего мир от нацизма во Второй мировой войне. Сегодня как никогда нужно знать историю, бережно хранить память, быть готовыми к защите Отечества, как это делают наши бойцы в зоне СВО. Уверена, практические навыки, освоенные в ходе начальной военной подготовки, пригодятся каждому юноше и в мирной жизни. Сегодня мы даем старт большой программе военно-патриотического воспитания на базе «Авангарда», через которую в 2025 году пройдут 20 тыс. участников из Подмосковья», — сообщила Пильдес.

Программа сборов включает теоретические и практические занятия, направленные на формирование базовых знаний о службе в Вооруженных Силах РФ, оказание первой помощи, навыков управления транспортом, робототехникой и БПЛА, ориентирования на местности, физической подготовки.

В рамках открытия прошла «Классная встреча» с председателем правления «Движения Первых», выпускником программы «Время Героев», Героем России Артуром Орловым и участником специальной военной операции Андреем Мельниченко из Коломны.

Артур Орлов поделился историей о том, как прошел путь от профессионального военного до руководителя общероссийской детско-юношеской организации «Движение Первых».

Андрей Мельниченко отметил роль наставничества в воспитании молодежи.

«Настоящая любовь к Родине требует от нас честности и ответственности. Мы можем показать нашу любовь к Родине через активное гражданское участие», — сказал Мельниченко.

«Встреча с участником специальной военной операции и Героем России произвела на меня неизгладимое впечатление. Приглашенные гости высказали столько глубоких мыслей, что стоит не только осмыслить их, но и взять за основу для дальнейших действий», — поделился участник сборов Кистанов Тимофей, ученик Большевяземского отделения Голицынской школы № 2.

В рамках мероприятия «Движение Первых» и центр «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию совместных образовательных программ, направленных на патриотическое воспитание и гражданскую ответственность молодежи.

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах предков. В этом году страна отметит 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.