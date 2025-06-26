В Подмосковье число выпускников с высшими баллами на ЕГЭ продолжает расти

В Московской области подвели очередные итоги основного периода сдачи Единого государственного экзамена. Среди выпускников 11-х классов продолжают появляться новые имена ребят, показавших выдающиеся результаты. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«На сегодняшний день в регионе определены еще 11 выпускников, набравших по 100 баллов сразу по двум предметам. Таким образом, общее число двукратных стобалльников в Подмосковье достигло 20 человек. Мы искренне гордимся каждым из них — это результат целеустремленности самих ребят, профессионализма педагогов и поддержки со стороны родителей. Отрадно, что с каждым днем таких достижений становится все больше», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Новые герои экзаменационной кампании-2025:

Егор Гореславец, выпускник Михневской школы округа Ступино — набрал по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии.

Юлия Канищева, гимназия № 9 г. о. Королев — 100 баллов по русскому языку и химии.

Александра Ковалева, лицей м. о. Истра — стобалльница по русскому языку и химии.

Алиса Попова, «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. о. Долгопрудный — получила максимальные баллы по русскому языку и профильной математике.

Дарья Степнова, школа № 3 Одинцовского округа — 100 баллов по русскому языку и литературе.

Ольга Емельяненко, «Лицей» г. о. Фрязино — успешно сдала ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку и физике.

Анна Богданова, гимназия им. И. Б. Ольбинского, Сергиево-Посадский округ — 100 баллов по биологии и химии.

Андрей Муругов, «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы округа Долгопрудный — стобалльник по физике и профильной математике.

Андрей Невзоров, школа № 6 г. о. Мытищи — набрал 100 баллов по русскому языку и информатике.

Анна Смирнова, Ильинская средняя школа № 26, Раменский округ — 100 баллов по русскому языку и английскому языку.

Наталия Смолева, Лицей № 6 г. о. Дубна — получила по 100 баллов по русскому языку и информатике.

В регионе завершен резервный этап экзаменационной кампании. Сейчас все выпускники получают свои результаты. Те, кто набрал по 100 баллов по двум и более предметам, получат премию в размере 100 тыс. рублей. А педагоги, подготовившие двух и более таких учеников, — по 150 тысяч рублей.

Ранее в регионе был определен первый мультистобалльник Иван Аршинов, набравший 300 баллов на ЕГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.