В Подмосковье число участников «Добродела» достигло 4 млн

На портале «Решаем проблемы вместе» зафиксировано 4 млн регистраций. Портал позволяет взаимодействовать жителям с органами власти в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал «Добродел» запустили 1 октября 2015 года. Отметку 2 млн регистраций он преодолел за шесть лет — с 2015 года по ноябрь 2021 года. При этом следующие 2 млн пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это является подтверждением, что он востребован среди жителей нашего Подмосковья, поскольку помогает оперативно решать различные вопросы совместно с органами власти. Именно поэтому теперь портал так и называется – «Решаем проблемы вместе», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Благодаря цифровому формату можно в любое удобное время сообщать о проблемах и отслеживать ход их решения. В классификаторе портала выделено 24 категории и 723 подкатегории, по которым жители могут оставить обращение.

«Ежемесячно «Решаем проблемы вместе» посещают около 900 тыс. раз, а каждую неделю добавляется порядка 14 тыс. новых пользователей», — добавила Надежда Куртяник.

Помимо жалоб, пользователи могут участвовать в опросах и голосованиях, узнавать об отключениях горячей воды, планах по благоустройству или наблюдать за ходом стройки.

За последние два года на портале появился ряд новинок. Так, оставлять сообщения помогает нейросеть, которая по загруженной фотографии распознает проблему и подсказывает категорию. Также на портале появилась возможность писать коллективные обращения, изучать памятки по темам сообщений, оценивать качество ответа, а также многие другие опции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.