В Подмосковье чат-бот поможет найти пропавших питомцев

К цифровому сервису «Поиск домашних животных» подключили чат-бот для волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если пропал четвероногий друг, воспользуйтесь сервисом «Поиск домашних животных». Загрузите в сервис фотографию питомца, и искусственный интеллект мгновенно сравнит ее с теми, которые уже есть в базе. Если совпадений не найдется, нужно создать объявление о пропаже любимца. Также к сервису теперь подключен чат-бот для волонтеров, чтобы они могли оперативно получать уведомления о новых случаях пропажи животных и помогать в их поиске», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице портала госуслуг Московской области в разделе «Домашние животные».

Чтобы начать поиск, нужно выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Там можно быстро искать по фото, клейму или чипу, а также сделать расширенный поиск по описанию животного: его виду, кличке, породе, окрасу и другим параметрам. Затем появится доска объявлений других пользователей. Система отфильтрует объявления по этим данным. Если подходящих сообщений нет, нужно создать свое.

Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить.

Чтобы принять участие в поиске потерявшегося животного, воспользуйтесь чат-ботом: запустите бота, выберите объявление и нажмите «Взять в работу». Если нашли питомца, свяжитесь с владельцем через соответствующую кнопку в боте (откроется страница с объявлением и контактами). Когда питомец вернется домой, нажмите «Завершить поиск» — об этом узнают все помогавшие волонтеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.