В Подмосковье будут работать свыше 280 елочных базаров

Декабрь — период предпраздничных хлопот, традиционно в это время на территории Московской области открываются елочные базары, где жители могут приобрести главный символ Нового года — пышную ароматную елку, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этом сезоне на территории региона будут работать 283 торговых места по реализации елочной продукции. В ассортименте представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 сантиметров до 3 метров, разных сортов и производителей, в том числе отечественных из Удмуртии и Пермского края. Также покупателям предложат готовые решения: зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и в кашпо, еловые лапники и украшения. Каждый официальный елочный базар будет оснащен информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле.

Большая часть торговых объектов будет работать до 31 декабря, точки продажи расположены в местах с высокой проходимостью. Узнать адреса елочных базаров в городских округах, период их размещения можно на сайте Минсельхозпрода Московской области. Также специалисты министерства совместно с сотрудниками УМВД будут проводить работу по пресечению несанкционированной торговой деятельности в муниципалитетах региона.

Привезти елку домой можно и в автобусе, например, автобусе «Мострансавто» — крупнейшем пассажирском перевозчике региона. Нужно помнить, что при перевозке деревьев их необходимо надежно обернуть тканью или пленкой и связать, чтобы избежать загрязнения салона опавшими иголками. Водитель может отказать пассажирам в провозе «зеленого» багажа, если он препятствует входу или выходу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.