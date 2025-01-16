В Подмосковье будет оборудовано 195 мест для Крещенских купаний

Подмосковье оборудует почти 200 мест для крещенских купаний. Большинство будут открыты вечером 18 января и проработают до конца 19 января. Ожидается 250 тыс. желающих искупаться в Крещенскую ночь. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Уже на этих выходных, 18–19 января, пройдут традиционные крещенские купания. Всего на территории Московской области мы подготовим 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. По всему региону будет организовано 66 мест на открытых водоемах и прудах, 67 купелей на улице и 62 купели в помещениях», — сообщил зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, подготовят источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа. Этот источник, относящийся к подворью Троице-Сергиевой лавры, уже оборудован всем необходимым, включая раздевалки и часовню.

Готова и купель у церкви Преображения Господня в селе Радонеж в Московской области. Село известно тем, что здесь жил преподобный Сергий Радонежский, а купель расположена на берегу реки Пажи. Для удобства посетителей предусмотрен спуск в воду и теплые раздевалки.

В Ленинском городском округе также активно готовятся к празднику: здесь будут оборудованы шесть купелей для купания.

С полным списком мест, оборудованных для крещенских купаний в Московской области, можно ознакомиться на сайте министерства благоустройства Московской области.

Все места должны отвечать обязательным требованиям обустройства купелей. Места купания оборудуют комфортными подходами и спусками в воду, навигацией, туалетами, теплыми раздевалками, а также парковочными местами.

Также будут предусмотрены теплые зоны с горячими напитками. Кроме того, на площадках будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.