В Подмосковье борщевик ликвидирован на 11 тыс га сельхозземель за 5 лет

Ежегодно земельным муниципальным контролем Московской области проводятся регулярные проверки по выявлению очагов борщевика Сосновского. Собственников и арендаторов земель сельхозназначения призывают к ликвидации ядовитого растения. В 2024 г. борщевик выявлен на 5,9 тыс. участках сельхозназначения, на участках площадью 2,4 тыс. га сорняк уже уничтожен, что на 1,7 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Минмособлимущества Подмосковья.

За пять лет, благодаря постоянному мониторингу МЗК, борщевик ликвидирован на сельхозтерритории площадью 11,1 тыс. га.

Правообладатели сельхозземель должны использовать землю по назначению — от растениеводства до животноводства, одним словом, осуществлять любое сельскохозяйственное производство. Именно поэтому и налог на такие земли минимальный.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 земельного кодекса Российской Федерации, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. В случае выявления нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требований, к нарушителю земельного законодательства принимаются предусмотренные законодательством меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.

Если же будет установлено, что правообладатель не использует сельхозземлю в течение трех и более лет, она может быть изъята по решению суда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.