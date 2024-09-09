В Подмосковье больше не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных участков

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для жителей СНТ региона разработаны и утверждены методические рекомендации по определению размера платы за обращение с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эти рекомендации стандартизируют выбор способа коммерческого учета объема накопления твердых коммунальных отходов в СНТ.

«Мы проанализировали и выявили, что сейчас практически во всех СНТ области существует большое количество бесхозных участков. Для того, чтобы жители не платили по нормативу за несуществующий мусор было принято решение разработать методические рекомендации, которые определяют правила исчисления ТКО. В соответствии с ними теперь председатели СНТ могут обращаться в администрацию муниципалитета и исключать участки из расчета за вывоз отходов», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Порядок исключения земельного участка из расчета за вывоз ТКО:

председатель обращается в администрацию муниципалитета с заявлением;

проводится обследование участка на предмет наличия собственника;

по результатам обследования составляется акт.

Акт направляется региональному оператору, который впоследствии пересчитывает нормативный план.

При этом теперь СНТ и региональный оператор также смогут принимать и корректировать индивидуальный график вывоза ТКО. Он устанавливается так, чтобы обеспечить вывоз годового нормативного объема ТКО с учетом сезонности.

В соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с ТКО должен быть у каждого садового товарищества.

За незаключение договора предусмотрена ответственность согласно ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ в виде штрафа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.