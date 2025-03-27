В Подмосковье более 7,5 тыс заявлений подали онлайн на получение прав тракториста

С начала 2025 года на портале госуслуг Московской области подано свыше 7,5 тыс. заявлений на получение удостоверения на право управления самоходными машинами. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Онлайн-услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Подать заявление могут физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить необходимые документы. Отметим, корректность приложенных документов проверят искусственный интеллект. Это позволяет заявителям снизить вероятность ошибок при подаче заявок на услугу.

Услуга предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Размер госпошлины составляет 500 рублей. Также дополнительно взимается сбор, который зависит от основания для обращения. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.