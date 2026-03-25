В Подмосковье более 7 тыс студентов отметили День работника культуры

Более 7 тысяч студентов колледжей Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню работника культуры 25 марта. Для них организовали кинопоказы, онлайн-акции и профориентационные встречи со школьниками, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В День работника культуры советники директоров по воспитанию вместе со студентами учреждений СПО провели встречи в рамках киноклуба «Культура в кадре». Участники посмотрели и обсудили фильмы о деятелях искусства, а также оценили, насколько достоверно в них отражены исторические факты и события.

В рамках онлайн-акции «Культурный слой» обучающиеся подготовили публикации и ВК-клипы о культурном наследии своей малой родины. В работах они представили музыкальные, хореографические и театральные произведения, народные ремесла, а также рассказали о земляках — известных деятелях культуры.

Кроме того, «Навигаторы детства» организовали профориентационный проект «Культурный маршрут» для учеников 7–9 классов. Студенты профильных специальностей рассказали школьникам об обучении, особенностях профессий и перспективах трудоустройства в регионе, после чего участники составили маршруты по культурным местам и творческим пространствам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.