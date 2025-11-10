В Подмосковье более 52 тыс заявлений для выплаты на новорожденного поступило онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 52 тыс. заявлений на оформление выплаты для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденными детьми. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить выплату может один из родителей ребенка, который родился в Московской области не ранее 1 января 2019 года. Место жительства значения не имеет при условии государственной регистрации рождения органами ЗАГС Московской области. Отметим, право на получение выплаты имеет семья, которая ранее не получала подарочный набор.

При подаче заявления необходимо заполнить данные свидетельства о рождении, а также банковские реквизиты. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты деньги поступят на счет.

Услуга «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» доступна на региональном портале по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.