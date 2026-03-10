В Подмосковье более 500 тысяч учащихся отметили 8 Марта

Более 500 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Международному женскому дню со 2 по 8 марта. Акции прошли в школах и колледжах региона при поддержке «Навигаторов детства» и Движения Первых, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Праздничные события состоялись в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые». В образовательных организациях прошли семейные вечера «В кругу любимых», где учащиеся вместе с родными готовили любимые блюда и представляли творческие номера.

В рамках инициативы «Помощь с любовью» школьники и студенты оказали поддержку женщинам — ветеранам труда, матерям участников СВО, пожилым и многодетным семьям, а также тем, кто нуждается в заботе. В формате «Спасибо, что открыла мне мир» участники делились в социальных сетях историями о женщинах, повлиявших на их жизнь и мировоззрение. Кроме того, дети вместе с кураторами подготовили для мам и бабушек книжки-гармошки с теплыми словами благодарности.

Совместно с Российским обществом «Знание» для молодежи организовали лекцию «Всегда первые: как женщины России изменили историю». Также прошла мастер-лекция «Женщины на войне и в тылу», посвященная судьбам участниц Великой Отечественной войны.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.