В Подмосковье более 40 млрд рублей направят на поддержку пенсионеров в 2025 году

«Около 2 млн пенсионеров нашего региона получают меры социальной поддержки. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более 40 млрд рублей. Эти средства будут направлены на различные программы, включая социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за ЖКУ», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

К самым популярным мерам поддержки относятся: компенсация за коммунальные услуги и за вывоз мусора, также ежемесячные доплаты к пенсии.

В этом году по решению губернатора Московской области размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей для пенсионеров старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров.

Помимо основных мер поддержки, для пенсионеров доступна реабилитация в социальных центрах региона, отдых в санатории по бесплатным путевкам. А в рамках национального проекта «Демография», пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники региона для прохождения диспансеризации.

Женщины старшее 55 лет, а также мужчины старше 60 лет могут присоединиться к проекту «Активное долголетие», где для них доступны различные виды досуговой деятельности, бесплатные экскурсии по всему региону и множество масштабных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.