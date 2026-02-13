В Подмосковье более 4 тыс спецмашин убирают снег после ночного снегопада

В Московской области продолжается снегопад, за ночь выпало до 7 см снега. С раннего утра более 4 тысяч единиц спецтехники и свыше 12 тысяч работников очищают дороги и дворы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье продолжается интенсивный снегопад, за прошедшую ночь прирост снега составил от 3 до 7 см. С 6 утра на муниципальных дорогах и дворовых территориях организована уборка проезжих частей, тротуаров и внутриквартальных проездов. Особое внимание уделяется адресам с риском подтоплений, где проводится расчистка входных групп и вывоз снега.

По состоянию на 12:00 в работах задействованы свыше 12 тысяч дворников и рабочих ручного труда, порядка 1,2 тысячи роторов и погрузочной техники, а также более 4 тысяч специализированных машин — дорожные машины, самосвалы, тракторы МТ3 и средства малой механизации.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что к уборке привлечены муниципальные учреждения, управляющие организации и «Мосавтодор». Все службы работают круглосуточно, а в проблемные зоны направляются дополнительные силы. Вся информация от жителей оперативно обрабатывается.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят проверки в округах с низкими показателями уборки и контролируют выход дворников. Мониторинг обращений граждан ведется непрерывно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.