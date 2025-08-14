В Подмосковье более 370 договоров на открытие летнего кафе заключили онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 370 заявок на заключение договора на размещение сезонного кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Размещение сезонных (летних) кафе» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Она предоставляется бесплатно. В случае положительного решения проект договора поступит в личный кабинет. Подписать его нужно с помощью электронной цифровой подписи.

Услугу могут оформить индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые планируют разместить сезонное (летнее) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области на земельных участках, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности.

Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявки нужно ознакомиться с методическими рекомендациями внешнего вида сезонных кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.