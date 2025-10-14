В Подмосковье более 33 тыс жителей прошли обучение в школе приемных родителей

В Московской области уже более десяти лет работает система подготовки будущих опекунов и усыновителей — «Школа приемных родителей». Ее цель — не просто познакомить с юридическими и бытовыми аспектами опеки, а помочь родителям осознанно и ответственно подойти к решению принять ребенка в семью, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Завершение обучения в школе — обязательный этап перед оформлением опеки или усыновления. Без него невозможно стать приемным родителем. Но в первую очередь это не формальность, а важная поддержка для тех, кто готов подарить ребенку дом и заботу.

«Наши школы приемных родителей — одни из лучших в стране. Бесплатное обучение ежегодно проходят порядка 1,5 тысячи родителей, а всего такие школы выпустили свыше 33 тысяч жителей, которые не просто получили новые знания. Наши специалисты помогли им подготовиться к ответственному решению и стать настоящими родителями», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Вице-губернатор добавила, что сегодня в регионе более 3 тысяч приемных семей воспитывают свыше 6,5 тысячи детей-сирот, из них более 900 — дети с инвалидностью. Ежегодно около 2 тысяч сирот находят семьи, а Московская область является лидером в стране по числу усыновленных детей.

Программа включает теоретические и практические занятия, мастер-классы, встречи с психологами и опытными приемными родителями. Будущие мамы и папы узнают, как помочь ребенку адаптироваться в новой семье, как реагировать на стресс, выстраивать доверие и поддерживать эмоциональный контакт. Особое внимание уделяется юридическим и медицинским вопросам — всему, что важно знать, чтобы ребенку было безопасно и комфортно.

Обучение проходит в очном и онлайн-формате, что делает его удобным и доступным.

Сегодня в регионе работают 48 школ приемных родителей, а курс проходит по единому стандарту — 80 часов базовой подготовки и дополнительные тематические модули, например, по подростковому воспитанию или особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья.

Заявление на запись в школу приемных родителей можно оформить через региональный портал госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23079.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность поддержки семей с детьми. Для этого вводятся различные выплаты.

Губернатор также отмечал, что инвестиции со стороны властей Подмосковья направлены на улучшение качества жизни, которое должны почувствовать жители региона.