В Подмосковье более 200 тыс учащихся отметили День театра

Более 200 тыс школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню театра 27 марта. Акции прошли в рамках проекта «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В образовательных организациях региона советники директоров по воспитанию вместе с учащимися школ и учреждений среднего профессионального образования провели импровизированные выступления «Театр за 5 минут». Ребята представили постановки на заданные темы и по мотивам известных произведений.

В рамках направления «Театр народов России» участники изучили народное творчество: региональные сказки, местные легенды и народные версии известных историй. Исследования оформили в формате «театра в чемодане» и представили работы в школьных музеях.

На «Классных встречах» школьники и студенты пообщались с актерами, режиссерами, художниками и другими работниками театра. Гости рассказали о профессиональном пути, обсудили современный театр и ответили на вопросы о специфике профессии.

Кроме того, в рамках «Мастерской навыков» прошли интерактивные площадки с участием специалистов театрального искусства. Профессионалы провели мастер-классы по сценической речи и созданию реквизита из подручных материалов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.