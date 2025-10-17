В Подмосковье более 2 тыс участников СВО получили выплату на земельный участок

С начала 2025 года в Московской области введена новая мера поддержки для участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих. Регион предлагает вместо предоставления земельных участков выплату в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье мы поддерживаем наших героев СВО и семьи бойцов, а особое внимание уделяем семьям погибших военнослужащих. В нашем регионе доступно более 30 льгот, одна из которых позволяет получить выплату взамен земельного участка. С начала года такие выплаты получили более 2300 жителей на общую сумму порядка 700 млн рублей. Отмечу, что подать заявление на получение выплаты можно электронно через региональный портал госуслуг», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплату могут оформить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами России за проявленные заслуги во время службы в СВО. Важно подчеркнуть, что для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на момент завершения участия в операции.

Кроме того, данная поддержка также распространяется на семьи участников специальной военной операции, которые погибли в результате ранения, травмы, контузии или заболеваний, полученных во время выполнения служебных обязанностей.

Теперь при обращении членов семьи погибшего бойца за выплатой условие о наличии у них места жительства в Подмосковье больше не требуется.

Для оформления выплаты можно воспользоваться региональным порталом государственных услуг по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23085.