В Подмосковье более 18,5 млн рублей выплатили семьям бойцов СВО на школьников

В Московской области в декабре прошлого года введена дополнительная мера социальной поддержки, предоставляемая семьям погибших участников специальной военной операции, ежегодная выплата на каждого школьника. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Ежегодная выплата составляет 10 тыс. рублей на каждого школьника, а также 7 тыс. рублей в случае, если школьник из многодетной семьи и ранее получил выплату 3 тыс. рублей.

«С начала года выплату получили более 1,5 тыс. детей наших бойцов на общую сумму 18,5 млн рублей. Она назначается автоматически, и подавать заявления не требуется. Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Важным условием для получения выплаты является регистрация семьи в Московской области и обучение ребенка в муниципальной или государственной школе региона.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону горячей линии 122 добавочный 6 или в Telegram-чате «Социалка» вашего городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.