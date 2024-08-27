В Подмосковье более 160 тыс сельских бюджетников получают компенсацию оплаты ЖКУ

В Московской области работники сельских учреждений бюджетной сферы, включая сферы образования, культуры, физкультуры и здравоохранения, могут оформить компенсацию оплаты жилищно-коммунальных платежей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Эта важная социальная инициатива была разработана и внедрена с целью оказания помощи и поддержки профессионалов, которые выбрали для себя работу в менее доступных и отдаленных уголках нашего региона. Она направлена на то, чтобы облегчить финансовое бремя, которое ложится на плечи специалистов, трудящихся в сельской местности.

«В нашем регионе свыше 160 тысяч сельских бюджетников получают льготы на ЖКУ. Мы упростили оформление этих льгот — исключили рутину и бумажную волокиту. Теперь вся информация о трудоустройстве оцифрована», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что компенсация включает в себя оплату за жилое помещение, отопление и электроэнергию по нормативам. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Например, педагоги, медики и ветеринары получают 100% компенсацию.

Компенсацию оплаты коммунальных платежей также получают и другие льготники региона, такие как: ветераны труда и военной службы, доноры, многодетные семьи, пенсионеры.

Оформить компенсационную выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.