В Подмосковье более 1,5 млн раз нейросеть помогла расшифровать архивные документы

На платформе «Поиск по архивам» нейросеть расшифровывает метрические книги региона до 1917 года. К архивным документам Московской области обратились уже более 1,5 млн раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Искусственный интеллект в нашем регионе не только следит за чистотой, перемещением стройотходов и обедами школьников, но и помогает жителям изучать свое генеалогическое древо. На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тыс. страниц метрических книг из центрального госархива Подмосковья», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Документы XVIII — начала XX веков обработаны с помощью алгоритма, построенного на базе системы оптического распознавания символов. В оцифрованных файлах содержится множество записей о людях, которые проживали на территории не только Московской области, но и Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей.

«На сервисе можно как просматривать рукописные записи, так и читать их в формате обычных книг после расшифровки нейросетью», — добавила Куртяник.

Чтобы найти данные, нужно воспользоваться сервисом Яндекса «Поиск по архивам». В поисковой строке следует ввести фамилию человека, населенный пункт или другие сведения. Искусственный интеллект сразу покажет документы, в которых они встречаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.