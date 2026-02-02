В Подмосковье более 1,3 тыс единиц техники убирают последствия снегопада

В Подмосковье завершился период интенсивных снегопадов, общий прирост снежного покрова составил около 60 см. Для ликвидации последствий на улицы вышло порядка 1,3 тысячи единиц спецтехники и 3,4 тысячи работников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Уборка снега в Подмосковье ведется круглосуточно и посменно. На улицах работают дорожные машины, погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы МТЗ и ручные роторы. Основная нагрузка ложится на специалистов городского хозяйства, которые очищают дворы и общественные пространства.

В работах задействованы муниципальные учреждения по содержанию территорий, управляющие организации и «Мосавтодор». Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что особое внимание уделяется расчистке входных групп многоквартирных домов, лестничных пролетов и подъездов к социально значимым объектам. Дополнительные силы направляются в проблемные зоны, информация от жителей оперативно обрабатывается.

По плану, на 5–7 день после уборки территорий начинается вывоз снега. В каждом округе определены места для массового складирования, всего их около 200. Снег с этих площадок перевозится на снегосвалки. Автомобилистов просят не парковать машины у контейнерных площадок и в узких проездах, чтобы не мешать работе спецтехники и уборке мусора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.