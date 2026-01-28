В Подмосковье более 1,3 тыс раз оформили возмездную опеку в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по установлению возмездной опеки над несовершеннолетними свыше 1,3 тысячи раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье услуга по установлению возмездной опеки над несовершеннолетними пользовалась высоким спросом в 2025 году. За этот период жители региона оформили возмездную опеку более 1,3 тысячи раз.

Оформить опеку можно на безвозмездных или возмездных условиях. При возмездной опеке опекун получает вознаграждение на основании договора с органами опеки и попечительства.

Электронная услуга «Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В рамках одной услуги можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить или перезаключить договор о возмездной опеке. Документ поступает в личный кабинет заявителя на портале в электронном виде.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 9 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.