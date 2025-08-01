В Подмосковье более 1,3 млн руб долгов взыскали после возбуждения 5 уголовных дел

Более 1,3 млн рублей задолженности за энергоснабжение взыскали судебные приставы Подмосковья, возбудив в отношении председателя СНТ пять уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Дознавателем Орехово-Зуевского районного отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено пять уголовных дел по ч. 2 ст. 315 УК РФ в отношении председателя садового товарищества. По решениям суда СНТ было обязано выплатить в пользу ресурсоснабжающей компании более 1,3 млн рублей задолженности и неустойки за период просрочки.

Председатель СНТ была должным образом проинформирована о возбуждении исполнительных производств, в рамках которых неоднократно была предупреждена об административной и уголовной ответственности за неисполнение решений суда. Однако женщина умышленно воспрепятствовала исполнению судебных решений, использовав способы, исключающие поступление денежных средств от членов СНТ на арестованные судебным приставом-исполнителем расчетные счета садового товарищества.

В связи с этим сотрудник органов принудительного исполнения привлек должницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Также в рамках исполнительных производств были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора.

Только после возбуждения уголовных дел все судебные решения были исполнены — задолженность за электроснабжение и неустойка были перечислены на счет ресурсоснабжающей компании в полном объеме. По окончанию дознания уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения и принятия правового решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.