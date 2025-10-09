В Подмосковье более 1 тыс магазинов прекратили продавать алкоголь

В Московской области прошел месяц со вступления в силу закона о новых правилах продажи алкоголя в МКД. С 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь в магазинах, имеющих вход во дворах жилых домов. О первых итогах рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«С 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины в МКД, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги», — напомнил Сергей Керселян.

«С момента действия закона уже порядка 1030 объектов в МКД прекратили реализацию алкоголя. В основном это те магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Еще по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки», — рассказал Сергей Керселян.

Что касается торговых объектов, у которых уже есть лицензия на реализацию алкоголя, то они смогут доработать до конца ее действия. Новые правила также не затрагивают пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

Председатель Комитета пояснил, что закон не направлен против бизнеса, напротив, продавцам предоставлена возможность адаптироваться.

«Алкомаркетам, чей вход расположен во дворах, рядом с детскими площадками — не место там. В то же время, добросовестные предприниматели, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, магазины „у дома“, торгующие продуктами, останутся», — сказал Керселян.

С 1 сентября также установлены новые нормы для общепита в МКД: с 23:00 до 08:00 запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в МКД, исключение сделано только для ресторанов.

